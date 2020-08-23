Барановская посмеялась над застиранными трусами Моргенштерна

Телеведущая отметила, что рэпер очень богатый, но ходит в старом нижнем белье.

Телеведущая Юлия Барановская посмеялась над поведением рэпера Моргенштерна на дне рождении Егора Крида. Она вспомнила в одном из выпусков шоу «Конечно, Вася», как артист вышел на сцену и начал танцевать, а затем разделся до трусов.

«Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные»,

– рассуждает Барановская.

Телеведущая отметила, что ей нравится Егор Крид, а вот его окружение вызывает много вопросов. Она убеждена, что мужчина должен следить за состоянием своего белья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соболев подозревает, что рэпер Моргенштерн зависим от наркотиков. Блогер заявил, что вещества «ударили в голову» исполнителю.