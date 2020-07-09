Соболев подозревает, что рэпер Моргенштерн зависим от наркотиков

Блогер заявил, что вещества «ударили в голову» исполнителю.

Блогер Николай Соболев в очередной раз высказался о рэпере Моргенштерне – на этот раз на YouTube-канале «Макарена». Он заявил, что артист довольно корыстный и негативный человек, который при этом еще и злоупотребляет запрещенными веществами. Соболев считает, что наркотики способны уничтожить любого человека и «разъесть его мозг».

При этом блогер похвалил творчество Моргенштерна – он назвал концерты артиста хорошими. Ему нравится самоотдача рэпера и атмосфера – все сделано профессионально. Соболев также добавил, что исполнитель может однажды стать «звездой мирового масштаба», чем удивил поклонников.

Напоминаем, что блогер не раз критиковал Моргенштерна, обвиняя его в продажности. Он негативно отзывался об аудитории рэпера, тем же занимался сам артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн показал, как выглядел год назад.