Сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы

Сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы
В Instagram Валерии появилась фотография с 21-летней падчерицей. Фото: instagram.com/valeriya

Валерия поделилась фото из сада, где позирует с 21-летней дочерью Иосифа Пригожина от первого брака. Певица шокировала поклонников своей худобой и изможденным видом.

Новый снимок она опубликовала в своем Instagram. На фото певица и девушка стоят около яблони, а в руках держат надкусанные плоды.

В комментариях на дочь Пригожина почти не обратили внимания, комплименты поклонников были направлены на Валерию. Пользователи отметили, что 52-летняя певица прекрасно выглядит,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валерия разозлила поклонников шуткой про «дагестанскую жену», обувая Пригожина. Певица попыталась оправдаться за шутку, напомнив, что ее супруг как раз родом из этого региона, поэтому ее высказывание не является оскорбительным

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