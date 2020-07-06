Валерия разозлила поклонников шуткой про «дагестанскую жену», обувая Пригожина

Валерия поделилась с поклонниками видео, на котором помогает своему мужу Иосифу Пригожину надеть обувь. Певица назвала себя «Дагестанской женой », чем разозлила подписчиков.

Ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, что Валерия стоит на коленях с обувной ложкой перед мужем. В комментариях она отметила, что данное видео — «Продолжение фильма «Кавказская пленница», а сама она является «Дагестанской женой»».

Такое сравнения не понравилось подписчикам. В комментариях многие пользователи отметили, что в Дагестане давно уже нет подобных обычаев.

Валерия попыталась оправдаться за шутку, напомнив, что ее супруг как раз родом из этого региона, поэтому ее высказывание не является оскорбительным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валерия назвала большинство аудитории «дебильной». Ее тут же осудили в социальных сетях за грубые слова о поклонниках.