«Ехидный»: Гузеева нелестно отозвалась о муже на съемках

Российская телеведущая Лариса Гузеева достаточно нелестно отозвалась о своем муже, рестораторе Игоре Бухарове. Она рассказала, что иногда он позволяет себе лишнего.

Соответствующее признание звезда сделала на съемках новой передачи «На дачу!». Ради нового выпуска она отправилась в Подмосковье к семье Лаврухиных, чтобы поговорить о жизни, проведенной в самоизоляции. Перед этим Гузеева заехала на рынок, чтобы купить продуктов, где познакомилась с продавцом, который намекнул, что у звезды есть проблемы с лишним весом.

«Это вы со зла? Вас как зовут? Игорь? Как моего мужа — он такой же у меня ехидный», — отметила Гузеева.

Продавец назвался также Игорем, и ситуация переменилась. Он не только лично выбрал актрисе самые качественные продукты, но и подарил пакет чечевицы и даже сыграл на баяне, что растопило сердце ведущей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов. При этом сама актриса играет в нем главную роль.