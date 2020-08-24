Владельцам смартфонов рассказали, какие настройки нельзя трогать

Эксперт рассказал пользователям, какие настройки в смартфоне менять можно, а какие ни в коем случае нельзя, поскольку это может обернуться сбоем работы.

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев сообщил агентству «Прайм», что пользователи должны бысть аккуратнее с настройками своих смартфонов, иначе возникнут проблемы с работой устройства.

Специалист отметил, что пользователь не может сломать что-то в телефоне через настройки, однако ухудшить качество его работы — легко.

Он призвал не трогать настройки SIM-карты, в ином случае, проблем с интернетом и связью не избежать. Эксперт посоветовал аккуратнее обращаться со всякими платными подписками и услугами, которые есть в меню сим-карт. Также не стоит менять специальные настройки устройства, к примеру — настройки для слабовидящих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смартфоны смогут предупреждать хозяев, что они выпили слишком много алкоголя.