Для россиян откроются еще семь стран

Для россиян откроются еще семь стран
Россия возобновит авиасообщение с еще 7 странами. Фото: pixabay.com

В России готовится обновленный список государств, с которыми будет возобновлено авиасообщение. Об открытии перелетов в новые страны станет известно на этой неделе.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на источники в авиакомпаниях и аэропортах, следующими странами, которые откроются для туристов из России, могут стать Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). При этом в Европу сможет полететь только «ограниченный круг пассажиров».

Источники утверждают, что решение о возобновлении перелетов с этими странами должны были принять еще к концу прошлой недели. Теперь его ждут по итогам заседания оперштаба, которое пройдет во вторник, 25 августа.

Напомним, Россия открыла границы для ряда стран с 1 августа. Сейчас россияне могут полететь в Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара, Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан) и Танзанию (Занзибар).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут улететь за границу еще из трех городов.

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