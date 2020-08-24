В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает с силу с 24 августа. Фото: pixabay

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает с силу с 24 августа. Фото: pixabay

С понедельника, 24 августа, в России начинает действовать Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Как сообщает ТАСС, благодаря поправкам в закон об ОСАГО страховые компании смогут учитывать характеристики водителей, снижать тариф для тех, кто аккуратно водит автомобиль, и применять повышенную ставку к водителям, грубо нарушающим ПДД или эксплуатацию авто. Речь идет только о нарушениях, зафиксированных инспектором ГИБДД. Штрафы с камер на дорогах не будут учитываться.

Вместе с этим с 24 августа начинает действовать расширенный тарифный коридор базовых ставок ОСАГО. В частности, рамки для легковушек, владельцами которых являются физические лица, раздвинутся на 10% в обе стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ разрешит страховщикам повысить тарифы по ОСАГО на 10% для неаккуратных водителей.