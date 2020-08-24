Дождями и грозами встретит жителей Ленобласти понедельник

На Ленинградскую область надвигаются тепло, ливни и грозы в начале рабочей недели, сообщают синоптики.

Понедельник, 24 августа, в Ленобласти будет дождливым. По данным специалистов, ночью в регионе температура воздуха за окном будет варьироваться от +11 до +16 градусов. А днем ожидается потепление до +18…+23 градусов.

Несмотря на тепло, погоду в Ленобласти омрачат кратковременные дожди, а жителей некоторых районов 47 региона и вовсе ждут ливни и грозы. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Юго-западный умеренный ветер сменится на порывистый при грозе. Атмосферное давление особо не будет меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России.