Дождями и грозами встретит жителей Ленобласти понедельник

Дождями и грозами встретит жителей Ленобласти понедельник
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

На Ленинградскую область надвигаются тепло, ливни и грозы в начале рабочей недели, сообщают синоптики.

Понедельник, 24 августа, в Ленобласти будет дождливым. По данным специалистов, ночью в регионе температура воздуха за окном будет варьироваться от +11 до +16 градусов. А днем ожидается потепление до +18…+23 градусов.

Несмотря на тепло, погоду в Ленобласти омрачат кратковременные дожди, а жителей некоторых районов 47 региона и вовсе ждут ливни и грозы. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Юго-западный умеренный ветер сменится на порывистый при грозе. Атмосферное давление особо не будет меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гроза ленобласть прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России
Владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет с 2021 года
Стали известны подробности обучения в школах с 1 сентября
Дождями и грозами встретит жителей Ленобласти понедельник
В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Для россиян откроются еще семь стран
Владельцам смартфонов рассказали, какие настройки нельзя трогать
В Сочи утонул молодой турист