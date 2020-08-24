Стали известны подробности обучения в школах с 1 сентября

Если школьник заразится коронавирусом, то весь класс отправится на дистанционное обучение на две недели. Фото: unsplash.com

Если школьник заразится коронавирусом, то весь класс отправится на дистанционное обучение на две недели. Фото: unsplash.com

Петербургские и московские учителя рассказали, как школьники будут учиться в грядущем учебном году.

Как сообщает «Московский комсомолец», уроки теперь будут начинаться в разное время — с 08.15 до 10.20. Это позволит руководству школ обойтись без введения нескольких смен.

Один из педагогов рассказал, что пока не решена проблема с питанием в столовых. По словам преподавательницы, первое время «будет полный дурдом». Учеников придется делить на группы по несколько классов, чтобы не запускать в столовую всю толпу одновременно. Из-за этого детям на перекус будет отведено всего 10 минут.

Кроме того, если ученику станет плохо в школе, то он сможет уйти домой только с родителем. При этом, если за ребенком не смогут приехать взрослые, то руководство учебного заведения будет обязано вызвать скорую.

Если школьник заразится коронавирусом, то весь класс отправится на дистанционное обучение на две недели. А если заболеет учитель, то на карантин посадят сразу несколько классов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти составили меню горячего питания для школьников.