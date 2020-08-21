В Ленобласти составили меню горячего питания для школьников

Его пока что не согласовали с Роспотребнадзором.

В Ленинградской области подготовили меню горячего питания для младших школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 1 сентября в учебных учреждениях будут кормить детей горячими обедами. В рацион войдут овощи, фрукты, низкокалорийная выпечка и кисломолочные продукты. Пока что эксперты Роспотребнадзора никак не комментировали меню, идет согласование.

Напоминаем, что школьников начнут кормить горячим по поручению президента России Владимира Путина. На реализацию инициативы выделили более миллиарда рублей из бюджета.

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