В Ленобласти составили меню горячего питания для школьников

В Ленобласти составили меню горячего питания для школьников
Путин распорядился кормить младших школьников горячими обедами. Фото: Baltphoto

Его пока что не согласовали с Роспотребнадзором.

В Ленинградской области подготовили меню горячего питания для младших школьников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 1 сентября в учебных учреждениях будут кормить детей горячими обедами. В рацион войдут овощи, фрукты, низкокалорийная выпечка и кисломолочные продукты. Пока что эксперты Роспотребнадзора никак не комментировали меню, идет согласование.

Напоминаем, что школьников начнут кормить горячим по поручению президента России Владимира Путина. На реализацию инициативы выделили более миллиарда рублей из бюджета.

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