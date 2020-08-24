Владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет с 2021 года

Владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет с 2021 года
Владельцы домашних животных смогут сами выбрать средства маркирования. Фото: Pixabay

Российские власти могут обязать граждан маркировать домашних животных за свой счет. Такой закон хотят ввести в следующем году.

Как сообщают «Известия», согласно законопроекту, россиян обяжут маркировать и ставить на учет своих животных. Согласно планам, процедуры будут оплачивать сами хозяева или иные лица.

Владельцы домашних животных смогут сами выбрать средства маркирования. Это могут быть чипирование, бирки, татуировки, тавро, кольцо, ошейники и другие способы. Отмечается, что это поможет предотвратить распространение инфекций животных и выявить источники их возбудителей.

В Минсельхозе рассказали, что за отсутствие маркировки хозяев питомцев будут привлекать к административной ответственности. Госдума рассмотрит законопроект осенью, а принять его должны до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеринар заявил о необходимости вакцинации домашних животных.

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