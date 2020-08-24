Вылечившиеся от коронавируса начали лысеть

На потерю волос влияет не только инфекция, но и стресс, перенесенный во время заболевания, а также лечение. Фото: unsplash

На потерю волос влияет не только инфекция, но и стресс, перенесенный во время заболевания, а также лечение. Фото: unsplash

Некоторые россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются, что у них начали выпадать волосы.

Об этом рассказала трихолог Наталья Короткова. По ее словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», у вылечившихся от ковида пациентов начали лысеть. На это жалуется каждый третий пациент. Она отметила, что они приходят с жалобами, что волосы выпадают «прям клочьями». Короткова заявила, что пациенты действительно обеспокоены этой проблемой.

По словам Коротковой, на потерю волос влияет не только инфекция, но и стресс, перенесенный во время заболевания, а также лечение. Врач отметила, что при таких жалобах обычно ставится диагноз острая диффузная телогеновая алопеция. Эту проблему можно устранить, поскольку фолликулы не были подвержены необратимым изменениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса.