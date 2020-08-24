Диетолог предупредила об опасности злоупотребления картофелем

Российский врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о вредных блюдах из картофеля. Она назвала самый полезный способ приготовления корнеплода.

Медик заявила в интервью радио Sputnik, что само по себе употребление картофеля не вредит организму, однако некоторые способы его обработки могут сделать блюдо очень калорийным из-за высокого содержания крахмала. Она уточнила, что даже в обычном картофельном пюре содержится много калорий.

Диетолог рассказала, что для того, чтобы блюдо из этого овоща было полезным, в том числе для тех, кто сидит на диете, необходимо запекать молодой картофель. По ее словам, пользы добавит употребление картофеля вместе с кожурой, которая содержит целый ряд полезных антиоксидантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог объяснила, почему нельзя есть на завтрак только кашу.