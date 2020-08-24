В Петербурге 90-летняя старушка передала «внуку» 100 тысяч рублей

Около 21:30 в дежурную часть отдела полиции по Фрунзенскому району обратилась пенсионерка, заявившая о мошенничестве.

Пострадавшая, 90-летняя петербурженка проживающая в одном из домов на улице Турку, рассказала, что в этот же день примерно в 9 утра на домашний телефон ей позвонил неизвестный. Мужчина представился внуком старушки и попросил срочно занять 100 тысяч рублей. За деньгами, сказал собеседник, придет некий «друг Илья».

Пенсионерка, естественно, согласилась и буквально через несколько минут отдала крупную сумму «Илье». Позже выяснилось, что к внуку пострадавший эти люди не имеют никакого отношения. Отметим, что мошенник, пользуясь эпидемиологической ситуацией, был в медицинской маске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальница отделения почты в Петербурге пойдет под суд за мошенничество и подлог.