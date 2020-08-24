В Петербурге мошенник продал пенсионерке БАДы на 190 тысяч рублей

На операцию женщина благоразумно не согласилась, а вот потратиться на таблетки согласилась. Фото: pixabay.com

На операцию женщина благоразумно не согласилась, а вот потратиться на таблетки согласилась. Фото: pixabay.com

В одном из домов по улице Кустодиева в Выборгском районе Петербурга телефонный мошенник умудрился получить от 77-летней пенсионерки 190 тысяч рублей за БАДы.

По информации пострадавшей, днем на домашний телефон ей позвонил неизвестный, представившийся хирургом из Центра Алмазова (но, естественно, не являющийся таковым). Злоумышленник попытался убедить пожилую женщину в необходимости проведения операции на спине. От этой манипуляции пенсионерка отказалась.

Тогда мошенник предложил пострадавшей приобрести биодобавки. Старушке они показались полезными, поэтому она согласилась на таблетки, передав за них преступнику 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, звонившего мужчину пока не поймали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «форточник» обнес квартиру пенсионерки на 4 млн рублей.