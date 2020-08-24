Руки-базуки развлекал толпу перед заседанием по делу Ефремова

Российский фрик и блогер-качок Кирилл Терешин, известный пользователям сети по псевдониму «Руки-базуки» приехал к зданию суда, где будет проходить заседание по делу актера Михаила Ефремова.

Утром в понедельник, 24 августа, у Пресненского суда в Москве собрались журналисты и «защитники» актера в ожидании начала заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Как сообщает «Московский Комсомолец», к зданию суда также приехал блогер «Руки-базуки». Там он решил снять новое видео для своего видеоблога.

На видео, которое опубликовала газета, слышно, как Терешин заявляет о виновности Ефремова, а также то, что «все работают за бабки и это все понятно».

«Так что сажайте его в тюрьму его, сажайте!», — кричал блогер.

По версии следствия, 8 июня нетрезвый Михаил Ефремов за рулем «Джип Гранд Чироки» выехал на встречную полосу в центре столицы и столкнулся с фургоном. Водитель машины Сергей Захаров скончался в больнице.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что процесс по делу Ефремова отложили до конца августа.