Процесс по делу Ефремова отложили до конца августа

Очередное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце, переносится на 31 августа.

Причиной стал тот факт, что актер, на прошлом слушании отказавшийся от услуг обоих своих адвокатов, все еще не нашел нового защитника. Кроме того, сообщает ТАСС, Михаил Ефремов продолжает настаивать, что в момент столкновения с другим автомобилем находился на пассажирском сидении своего джипа. Соответствующее ходатайство артист зачитал в понедельник, 24 августа, в Пресненском суде.

Он подчеркнул, что не знает, как мог оказаться в своей машине, так как всегда пьяным пользовался услугами такси. Ефремов попросил суд предоставить ему дополнительные пять дней для поиска адвоката и провести в это время биологическую экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов намерен найти юристов «посильнее» Пашаева и Шаргородской, представлявших его интересы.