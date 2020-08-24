Уголовное дело открыли после гибели семьи в выгребной яме под Воронежем

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: Baltphoto

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фото: Baltphoto

Пять человек, включая двух детей, погибли в Новоусманском районе под Воронежем, упав в сливную яму. Их тела доставали сотрудники МЧС.

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в поселке совхоза «Воронежский», где погибли сразу пять местных жителей, пытаясь спасти ребенка из выгребной ямы.

Предварительно, двухлетняя девочка наступила во время на приоткрытую крышку канализационного и упала. Очевидцы рассказали, что родственники и соседи по очереди бросились в яму, чтобы спасти ребенка, сообщает РЕН ТВ.

«Там газы оказались. Ну и, естественно, люди начали умирать один за другим», — рассказал местный житель.

Сначала в яму бросилась мать, затем восьмилетняя сестра девочки, а следом соседи. Оба ребенка и трое взрослых погибли. Спасти удалось лишь одного мужчины — сейчас он лежит в больнице с тяжелым отправлением метаном.

Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, после трагедии правоохранительные органы открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих.