Под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих

Под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих
Под завалами погибли четыре шахтера. Фото: pixabay.com

Несколько горняков погибли при обрушении на шахте «Воргашорская» в Воркуте, что в Республике Коми.

Как сообщает республиканское Следственное управление СК РФ, после гибели четырех работников шахты следственные органы открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Трагедия произошла в субботу, 15 августа, на территории галереи углеподачи, которая соединяет здания погрузки и сортировки угля. После того, как сооружение вывели из эксплуатации, было принято решение его демонтировать. Во время работ по демонтажу в галерее произошло обрушение, под завалами погибли четыре работника подрядной организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении поезда в Шотландии погибли три человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
воркута гибель коми обрушение трагедия шахта


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрывали станцию метро «Проспект Просвещения»
Стали известны подробности дела о кровавой бойне в «Серебряном ручье»
Облака и тепло обещают синоптики в Ленобласти в воскресенье
Под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих
Воскресенье в Петербурге обещает быть туманным
Бордель с секс-куклами закрылся в Петербурге спустя год работы
Школа №263 в центре Петербурга вновь откроется в 2021 году
Океанские лайнеры смогут заходить в пассажирский порт Петербурга