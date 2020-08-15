Под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих

Несколько горняков погибли при обрушении на шахте «Воргашорская» в Воркуте, что в Республике Коми.

Как сообщает республиканское Следственное управление СК РФ, после гибели четырех работников шахты следственные органы открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Трагедия произошла в субботу, 15 августа, на территории галереи углеподачи, которая соединяет здания погрузки и сортировки угля. После того, как сооружение вывели из эксплуатации, было принято решение его демонтировать. Во время работ по демонтажу в галерее произошло обрушение, под завалами погибли четыре работника подрядной организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крушении поезда в Шотландии погибли три человека.