При крушении поезда в Шотландии погибли три человека

При крушении поезда в Шотландии погибли три человека
Инцидент произошел в районе города Стоунхейвен в Шотландии. Фото: unsplash

На северо-востоке Шотландии пассажирский поезд на полном ходу сошел с рельсов. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает информационное агентство Press Association, все произошло в утром среду в шотландском округе Абердиншир. Экспресс компании ScotRail следовал из Абердина в Глазго. Инцидент произошел в районе города Стоунхейвен. Локомотив и три вагора свалились с насыпи, еще один остался на рельсах. По данным BBC, за крушением поезда последовало возгорание.

На момент аварии в поезде находилось всего 12 человек — шесть пассажиров и шесть членов бригады. Один из погибших — машинист поезда. Шестеро госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Предполагается, что все произошло из-за оползня, который случился после продолжительных дождей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Португалии произошло крушение скоростного поезда: есть погибшие.

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