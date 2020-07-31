В Португалии произошло крушение скоростного поезда: есть погибшие

В Португалии произошло крушение скоростного поезда: есть погибшие
Погиб один человек. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, травмы получили около 50 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем передает телеканала SIC. Все случилось недалеко от поселка Сори в округе Коимбра – там по непонятной причине произошло крушение высокоскоростного поезда. Всего в вагонах ехали 282 пассажира, из них травмы получили 50 граждан, еще один скончался. Машинист тем временем заблокирован в кабине. На месте работают сотрудники спецслужб, а также медики. Движение на участке железной дороги приостановлено.

Некоторые источники пишут, что в Португалии столкнулись два поезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения легкого самолета на севере Мексики. В результате крушения самолета погибли шесть человек. Им было от 13 до 20 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крушение поезд Португалия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Матроса Железняка массовая авария перекрывает движение
Депутат ЗакСа Коваль арестован в Петербурге
На Выборгском загорелся заброшенный дом
Перечислены авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Двор дома рэпера Картрайта перекрыла полиций
Вечерние и заочные группу могут обучаться дистанционно
Медики перечислили основные признаки диабета
На Каменоостровском в ДТП пострадал велосипедист