В Португалии произошло крушение скоростного поезда: есть погибшие

По предварительным данным, травмы получили около 50 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем передает телеканала SIC. Все случилось недалеко от поселка Сори в округе Коимбра – там по непонятной причине произошло крушение высокоскоростного поезда. Всего в вагонах ехали 282 пассажира, из них травмы получили 50 граждан, еще один скончался. Машинист тем временем заблокирован в кабине. На месте работают сотрудники спецслужб, а также медики. Движение на участке железной дороги приостановлено.

Некоторые источники пишут, что в Португалии столкнулись два поезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения легкого самолета на севере Мексики. В результате крушения самолета погибли шесть человек. Им было от 13 до 20 лет.