Задержанный на протестах в Белоруссии петербуржец вернулся на родину

В Республике Беларусь из изолятора освободили последнего россиянина, задержанного на митингах.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что среди задержанных в ходе волнений в Белоруссии больше не числятся жители России. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии РФ Алексея Маскалева.

В настоящее время в российском посольстве не располагают информацией о других возможных задержанных гражданах России. В воскресенье, 23 августа, последним из россиян, на свободу из центра изоляции правонарушителей в Минске вышел петербуржец Михаил Дорожкин. Он уже находится дома.

Несмотря на это, в посольстве постоянно следят за развитием событий и уточняют информацию о задержаниях.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и вышли на улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках.