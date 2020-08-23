Лукашенко прилетел в свою резиденцию в бронежилете и с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию. Из воздушного судна он вышел с автоматом в руках.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 августа. На кадрах, опубликованных близким к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале «Пул первого», видно, что в автомате нет магазина.

Вместе с главой государства из вертолета выходит вооруженный военный, рядом с вертолетом ЛУкашенко ожидают еще два человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко.