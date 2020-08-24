Беглов рассказал о важности расширения образовательного пространства для петербургских школьников

Перед началом учебного года, губернатор Северной столицы Александр Беглов высказал мнение о внедрении в городе федеральных образовательных программ.

Беглов заявил о необходимости расширения образовательных пространства и выходе учителей за рамки существующих обучающих программ. Речь идет о сотрудничестве образовательных учреждений с различными организациями, специализирующихся на различных направлениях. Подобное взаимодействие помогает юным петербуржцам обрести интересы и понять, чем им хочется заниматься.

В городе на Неве создаются кластеры для обучающихся. Они представляют из себя специализированные классы по разным направлениям деятельности — техническому, медицинскому и других. Городские школы в рамках сотрудничества уже заключили 535 договоров о совместных занятиях с вузами, различными компаниями и учреждениями культуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Опыт Петербурга перенимают во всей России. Наиболее популярным стал проект «Театральный урок в Мариинском театре». Школьники также весьма интересуются познавательным проектами «Лабиринтум», «Кидбург», творческими программами Эрмитажа и Русского музея и многими другими проектами для развития.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники и студенты вернутся к учебе 1 сентября.