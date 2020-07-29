Школьники и студенты вернутся к учебе 1 сентября

Школьники и студенты вернутся к учебе 1 сентября
Татьяна Голикова заявила, что учебный год начнется 1 сентября. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на онлайн-совещании у президента, как начнется новый учебный год в России.

Как отметила Голикова, более 90% российских высших учебных заведений готовы открыть двери для студентов 1 сентября, а остальным дают два месяца на возобновление работы.

Вице-премьер заявила, что во всех школах и вузах ко Дню знаний проведут дезинфекцию, организуют термометрию и наладят обеспечение антисептиками. По словам Голиковой, особенно внимательно будут следить за здоровьем студентом.

Также она напомнила, что в российских вузах обучаются около 230 тысяч студент из разных стран мира. Из них 100 тысяч вернулись на родину из-за коронавируса. В связи с этим Голикова заявила о необходимости организации дистанционного обучения для тех, кто не успеет вернуться в Россию до начала учебного года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года.

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