ЛДПР предложила компенсировать средства, потраченные на сборы детей в школу

Семьи, в которых растет школьник, смогут рассчитывать на 10 тысяч рублей.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов предложили ввести выплаты на сборы детей в школу. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Он отметил, что родителям хотят выделять по 10 тысяч рублей каждый год на то, чтобы они могли купить все необходимое к новому учебному году.

Подчеркивается, что на сборы первоклассника порой уходит 20 тысяч рублей. Сейчас, во время пандемии коронавируса, такие деньги может достать далеко не каждый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты сомневаются, что россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на детей. Они назвали условия для новых выплат, но считают такой сценарий развития событий маловероятным.