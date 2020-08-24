В Минске на площади Независимости начали задерживать протестующих

ОМОН продолжает задерживать граждан, несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Сегодня, 24 августа, протестующие вновь начали выходить на митинг на площадь Независимости к 19:00. Силовики контролировали ситуацию, а после начали задерживать участников, которые попытались установить оборудование для общения с другими митингующими в формате «свободный микрофон». Об этом сообщает Telegram-канал издания tut.by.

Действия правоохранителей не испугали белорусов, желающих высказать свою гражданскую позицию — они продолжили собираться на площади. По состоянию на 20:00, общее количество участников протеста составляло 350-400 человек. Чтобы заглушить возгласы митингующих, местные власти на полную громкость в колонках включили песню «В городском саду играет духовой оркестр».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко.