Российские банки исчерпали запасы валюты

Российские банки исчерпали запасы валюты
С чем это связано - не уточняется. Фото: pixabay.com

Объем валютной ликвидности упал до нуля. Подобная ситуация складывалась также в 2018 году.

Банки в России сообщили об исчерпании запасов валюты – объем их ликвидности упал до нуля. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитиков Райффайзенбанка. Подобное происходило и в 2018 году из-за угрозы санкций – клиенты, испугавшись, сами выводили деньги.

«Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой – сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет»,

– пояснил эксперт.

Напоминаем, что в ближайшее время Райффайзенбанк собирается закрыть десятки своих отделений. Отмечается, что клиента довольно редко ходят в банк, им проще решить вопросы в режиме «онлайн».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты сомневаются, что россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на детей.

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