Жена Ивана Урганта поразила всех своей молодостью

Телеведущий выложил снимок, на котором запечатлена его семья.

Телеведущий Иван Ургант поделился новой фотографией, на которой запечатлены его близкие – жена и двое дочерей. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Beastie Girls»,

— подписал кадр ведущий, что переводится как «Зверские девчонки».

Поклонники поставили тысячи «лайков» под постом и принялись делать комплименты супруге Урганта. Они поражены, что женщина выглядит настолько молодо, что ее можно спутать с собственными дочерьми.

«Когда жена выглядит как третья дочь»,

— пошутил из пользователей и с ним согласились многие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант показал своих подросших дочерей. На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.