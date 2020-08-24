Жена Ивана Урганта поразила всех своей молодостью

Телеведущий выложил снимок, на котором запечатлена его семья.
Телеведущий Иван Ургант поделился новой фотографией, на которой запечатлены его близкие – жена и двое дочерей. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
«Beastie Girls»,
— подписал кадр ведущий, что переводится как «Зверские девчонки».
Поклонники поставили тысячи «лайков» под постом и принялись делать комплименты супруге Урганта. Они поражены, что женщина выглядит настолько молодо, что ее можно спутать с собственными дочерьми.
«Когда жена выглядит как третья дочь»,
— пошутил из пользователей и с ним согласились многие.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант показал своих подросших дочерей. На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.