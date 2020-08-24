Корчевников теряет слух после удаления опухоли

Телеведущий может потерять работу, так как почти не слышит своих гостей.

Телеведущий Борис Корчевников начал терять слух после удаления доброкачественной опухоли в 2015 года. С тех пор знаменитость теряет слух, пишет «Собеседник». Через несколько лет телеведущий получил работу и начал вести «Судьбу человека». При этом зрители не раз замечали, что ему приходится непросто – Корчевников плохо различает, что ему говорят гости, а подсказки замечает далеко не все.

Коллеги телеведущего отмечают, что им жаль наблюдать за ухудшающимся состоянием телеведущего.

«За что ему это? Зачем такие мучения?!»

— не понимают они.

При этом речи о том, чтобы заменить Корчевникова, нет. Его ценят за профессионализм и пытаются поддержать.

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