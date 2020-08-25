Шнуров захотел перечислить деньги в ФБК после отравления Навального

Бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Новый пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Певец признался, что был индифферентен к основателю Фонда борьбы с коррупцией, но теперь «точно за» него. Он также указал, что блогер «чихвостил на руку нечистых», а таких, по его словам, «пруд пруди».

Стихотворение Шнуров завершил тем, что после отравления Навального, рука невольно тянется «перечислить деньги в ФБК».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей Навальный выживет после отравления, однако на некоторое время уйдет из политики. Такое мнение озвучил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.