«Рома» предлагает «Зениту» приобрести Хавьера Пасторе

Хавьер Пасторе защищает цвета «Ромы» с 2018 года, ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Палермо». Фото: Wikipedia

Хавьер Пасторе защищает цвета «Ромы» с 2018 года, ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Палермо». Фото: Wikipedia

Полузащитник итальянской «Ромы», 31-летний Хавьер Пасторе может перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Римская команда предлагает кандидатуру Пасторе сине-бело-голубым в качестве возможного трансфера, пишет NevaSport.ru. Отметим, что петербургский клуб проявлял интерес к хавбэку и в прошлом, и в текущем году, однако сделка так и не состоялась.

В минувшем сезоне Пасторе пятнадцать раз выступал за «Рому» и его личная статистика пополнилась двумя эффективными передачами. Контракт, заключённый с итальянской командой, действует до лета 2023 года. При этом в случае трансфера клуб может выручить за него до 8 миллионов евро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бавария» в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов. В финале немецкие футболисты обыграли спортсменов «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0.