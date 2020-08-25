Минпросвещения не будет откладывать начало учебного года на октябрь

Новый учебный год, как и планировалось, начнется с 1 сентября по всей России. В Минпросвещения заявили, что переносить его не будут.

Так в пресс-службе Министерства просвещения РФ ответили на инициативу депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала занятий в школах, чтобы не столкнуться с очередной вспышкой коронавируса.

Как отметили в ведомстве, запланированное на 1 сентября начало учебного года сохранит календарный план и единое образовательное пространство. Регионы получили от профильных ведомств необходимые установки. Власти должны обеспечить полную защиту здоровья школьников, педагогов и тех, кто связан с учебным процессом.

«Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», — сообщили в пресс-службе.

В Минпросвещения также заявили, что разговоры о каких-либо переносах начала учебного года «могут спровоцировать лишь социальное напряжение».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские школы с 1 сентября переходят на новый формат обучения.