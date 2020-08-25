Реновация в Петербурге: На Малой Охте начался снос бывших общежитий

На месте старых домов появится вторая очередь ЖК "Новая Охта" и детский сад на 75 мест. Фото: Pixabay

На месте старых домов появится вторая очередь ЖК "Новая Охта" и детский сад на 75 мест. Фото: Pixabay

В Северной столице начались работы по сносу старых построек в квартале Малая Охта.

Сегодня, 25 августа, стало известно о начале производства демонтажа бывших зданий общежитий. Ожидается, что на освободившейся территории по программе реновации возведут вторую очередь жилого квартала «Новая Охта». Об этом сообщает пресс-служба организации «СПб Реновация».

Снос производится согласно планам, прописанным в адресной программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Входящие в перечень под снос дома являлись квартирными общежитиями. На каждую квартиру в таком здании приходилось от 12 до 32 комнат и всего лишь одна кухня и санузел.

Отметим, что компания «СПб Реновация» расселила проживающие в зданиях семьи за 832 485 223, 43 рубля. Новое жилье обрели 130 семей.

В общей сложности, под снос в квартале пойдут 40 хрущевок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы просят не сносить дом Басевича.