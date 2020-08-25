Стало известно, от чего может зависеть смерть от COVID-19

Стало известно, от чего может зависеть смерть от COVID-19
Анализы пациентов с тяжелой формой коронавируса показали повышенный уровень молекул L-6 и TNF-α. Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, как можно определить шансы на выживание пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, одним из главных факторов, влияющих на появление осложнений и летальных исход, являются цитокины. Анализы пациентов с тяжелой формой коронавируса показали повышенный уровень молекул L-6 и TNF-α.

Ученые утверждают, что в мире уже начались испытания лекарств, которые влияют на передачу сигналов L-6. Они добавили, что более подробное изучение цитокинов и влияния их блокаторов на течение заболевания значительно облегчить работу медиков, работающих с инфицированными пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шведские ученые раскрыли причину опасной формы коронавируса.

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