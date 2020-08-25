Шведские ученые раскрыли причину опасной формы коронавируса

Шведские ученые раскрыли причину опасной формы коронавируса
Коронавирус. Фото: unsplash.com

Стала известна возможная причина, почему заболевание коронавирусной инфекции переходит в тяжелую форму.

Ученые из Швеции провели изучили 27 образцов крови зараженных пациентов. Их них десять человек болели короновирусом в средней форме, а остальные — те, кто лежал в больнице с тяжелыми симптомами COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Science Immunology.

Исследователи выяснили, что когда человек заражается, вирус провоцирует активизацию натуральных киллеров (NK-клетки) или цитотоксичных лимфоцитов. Их функциональность зависит от формы коронавируса. Оказалось, что у «тяжелых» пациентов увеличилось количество адаптивных NK-клеток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, какие животные могут быть подвержены COVID-19.

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