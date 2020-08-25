В Сосново мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком

Врачи не смогли помочь мотоциклисту, он скончался на месте происшествия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Врачи не смогли помочь мотоциклисту, он скончался на месте происшествия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Молодой мотоциклист скончался после ДТП с КАМАЗом в поселке Сосново.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло во вторник, 25 августа, в Приозерском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной версии, авария случилась около 17:00 на пересечении Вокзальной и Промышленной улиц. КАМАЗ под управлением 45-летнего водителя не пропустил 22-летнего мотоциклиста на развязке, в результате чего транспортные средства столкнулись. Водитель «железного» коня получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Об этом сообщает главное управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП правоохранительные органы инициировали начало проверки. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском автомобилист проехал на «красный» и сбил мотоциклиста.