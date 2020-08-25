Директор Корчевникова прокомментировал состояние здоровья телеведущего

Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг распространившиеся в СМИ слухи об ухудшении состояния актера.

Шахиди заявил, что Корчевников не испытывает никаких проблем со здоровьем, включая какие-либо осложнения. Телеведущий находится в бодром расположении духа, хорошо себя чувствует и активно работает. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отметим, что ранее в СМИ активно начала муссироваться информация о возможных осложнениях у Корчевникова, случившихся после удаления доброкачественной опухоли мозга в 2015 году. Зрители одной из программ, которую ведет артист, сообщили, что работа была осложнена тем, что Корчевников плохо слышал, что ему говорили. Якобы осложнения поразили именно слух. Сам актер комментарии по поводу своего здоровья предпочитает не давать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Корчевников теряет слух после удаления опухоли.