Агент Пасторе прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Зенит»

Агент Пасторе прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Зенит»
Хавьер Пасторе. Фото: instagram футболиста

Марсело Симонян, представляющий интересы 31-летнего полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, рассказал о своих мыслях относительно возможного трансфера.

Во вторник, 25 августа, Симонян поспешил опровергнуть информацию о возможном подписании контракта Пасторе с петербургским клубом «Зенит». Агент рассказал, что слухи, которые активно распространяются в СМИ не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ранее издание II Messaggero сообщило, что аргентинский спортсмен предложен сине-бело-голубым в качестве вероятного трансфера.

За итальянский клуб «Рома» Пасторе играет с 2018 года. В 25 матчах игрок отличился тремя голами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Рома» предлагает «Зениту» приобрести Хавьера Пасторе.

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