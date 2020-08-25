Агент Пасторе прокомментировал слухи о переходе футболиста в «Зенит»

Марсело Симонян, представляющий интересы 31-летнего полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, рассказал о своих мыслях относительно возможного трансфера.

Во вторник, 25 августа, Симонян поспешил опровергнуть информацию о возможном подписании контракта Пасторе с петербургским клубом «Зенит». Агент рассказал, что слухи, которые активно распространяются в СМИ не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ранее издание II Messaggero сообщило, что аргентинский спортсмен предложен сине-бело-голубым в качестве вероятного трансфера.

За итальянский клуб «Рома» Пасторе играет с 2018 года. В 25 матчах игрок отличился тремя голами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Рома» предлагает «Зениту» приобрести Хавьера Пасторе.