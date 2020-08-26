За сутки в Москве скончалось еще 11 человек с коронавирусной инфекцией

В столице пополнилась печальная статистика по летальным случаям от COVID-19.

Поздно вечером, 25 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил данные по смертности. За прошедшие сутки жертвами коварного патогена в Москве стали еще 11 пациентов. За все время эпидемии в городе умерло от инфицирования 4764 человека.

Известно, что все скончавшиеся имели положительные результаты тестирования на инфекцию и болели пневмонией, которая развилась в качестве осложнений.

Ранее днем было заявлено о смерти 12 человек.

Согласно последним актуальным данным, в России зафиксировано 966189 случав заболевания коронавирусом. Выздороветь смогли уже 779747 человек. Скончались от тяжелого течения болезни и развившихся осложнений 16568 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые раскрыли причину опасной формы коронавируса.