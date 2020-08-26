Автоледи, устроившая массовое ДТП на Выборгском шоссе, госпитализирована в тяжелом состоянии

Автоледи, устроившая массовое ДТП на Выборгском шоссе, госпитализирована в тяжелом состоянии
Женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. Автоледи госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария случилась в среду, 26 августа, около 10 часов утра на пересечении Выборгского шоссе и улицы Хошимина. По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя авто марки Renault Duster, столкнулась с автобусом, после чего налетела на бордюр, выехала на «встречку» и столкнулась с VW Caddy, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и Ленобласти, автоледи госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. Ее пассажир получила травмы средней степени тяжести.

В автобусе находились около 10 пассажиров, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП на трассе «Сортавала» с машиной дорожных служб стало уголовным делом.

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