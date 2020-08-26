Стало известно, как петербуржцы выбирают себе профессию

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди жителей Петербурга и выяснили, сколько людей нашли себе работу случайно, кому будущую профессию выбрали родители, а кто превратил свое хобби в работу.

Согласно исследованию сервиса, 47% соискателей выбрали профессию по случайному стечению обстоятельств. 15% опрошенных определились с выбором профессии еще в детстве, а 6% петербуржцев трудятся на работе, которую за них выбрали родители. Еще 23% респондентов из Северной столицы пошли работать по профессии, исходя из своих увлечений.

Судя по резюме петербуржцев на hh.ru, самыми популярными хобби у работников являются путешествия (42% от всех, в которых упоминаются увлечения). На втором месте в рейтинге хобби оказался спорт (27%). В пятерку также попали чтение книг, футбол и рисование.

Чаще всего превратить хобби в профессию удавалось программистам и разработчикам, архитекторам, дизайнерам и иллюстраторам, спортивным тренерам и спортсменам, блогерам, SMM- и контент-менеджерам, а также поварам и кондитерам.

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