Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие изменения ждут ЕГЭ-2021

ЕГЭ по английскому языку в гимназии №24 в 2016 году. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

ЕГЭ по английскому языку в гимназии №24 в 2016 году. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) ждут изменения. Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, какими станут экзамены по литературе, истории, информатике, биологии и русскому языку.

Так, изменения коснутся экзамена по литературе. Как сообщает Рособрнадзор, в КИМ (контрольно-измерительный материал) ЕГЭ добавлено задание 7 с кратким ответом — в тексте, где пропущены слова, нужно вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

В КИМ ЕГЭ по истории стала другой модель исторического сочинения — его нужно будет написать по одной их трех исторических личностей или по одному из трех предложенных исторических процессов.

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ включены задания на практическое программирование. Среди них составление и отладка программы в выбранной среде, работа с электронными таблицами и информационный поиск. По данным Рособрнадзора, таких заданий в работе 9, т.е. одна треть от их общего количества. Перемены продиктованы переводом экзамена в компьютерную форму.

В ЕГЭ по биологии увеличено время для выполнения заданий — с 210 до 235 минут. При этом их структура и содержание остались прежними.

В ЕГЭ по русскому языку изменились формулировка и способ предъявления языкового материала в задании 9. Также уточнены критерии оценивания сочинения.

КИМ ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознания и др. остались без изменений.

Отметим, что все эти изменения сейчас находятся на стадии общественного обсуждения. Все замечания и предложения готовы принять в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).