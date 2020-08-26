ВЦИОМ выяснил отношение россиян в чипированию

ВЦИОМ выяснил отношение россиян в чипированию
Разговоры про чипирование начались во время пандемии коронавируса. Фото: Pixabay

Большинство опрошенных заявили, что против подобного.

Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, каково отношение россиян к чипированию людей. Результаты опубликовал сайт «Аргументы и факты».

77% опрошенных граждан заявили, что их отношение к подобному отрицательное, 8% же высказались «за» новые технологии. 35% боятся, что за ними будут следить, еще 6% отметили, что с чипами станет проще находить пропавших людей. Еще 34% добавили, что нет никаких положительных моментов в том, чтобы чипировать кого-либо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билл Гейтс оценил теорию о глобальном чипировании. Пользователи в интернете с начала коронавирусной пандемии распространяют слухи о причастности Билла к возникновению вспышки инфекции.

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