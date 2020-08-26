Депутатов ЗакСа просят запретить песню Шуфутинского про сентябрь

Депутатов ЗакСа просят запретить песню Шуфутинского про сентябрь
Шуфутинский предупредил подписчиков о близости 3-го сентября. Фото: скриншот Instagram

Мало кто согласился с инициативой, а ведь автор явно очень страдает и хотел найти поддержку.

Один из пользователей портала Change.org заявил, что он устал от песни Михаила Шуфутинского, в которой поется о третьем сентября. Он требует от депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга запрета на композицию. Автор петиции отметил, что устал от этого хита, который на протяжении нескольких лет звучит и по радио, и по телевидению – нигде от нее скрыться. Пока что недовольство поддержали всего несколько человек, которые тоже, судя по всему, не являются поклонниками Шуфутинского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лозе не нравятся шутки про “3 сентября” Шуфутинского. Музыкант считает разговоры о хите “безвкусицей”. Лоза считает, что мем на песню Шуфутинского работает только один раз в 365 дней, что должно отменять шутку.

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