Татьяна Навка ответила на вопрос о своей беременности

Татьяна Навка ответила на вопрос о своей беременности
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка обругала прессу, которая не проверяет факты и публикует ложь.

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала слухи, касающиеся ее беременности. Правдой она поделилась с подписчиками в Instagarm-аккаунте. Она возмутилась из-за того, что СМИ публикуют данные, которые даже не перепроверяют. Журналисты делают это «ради хайпа и сенсации», но совсем не думают о достоверности данных.

Спорсменка заверила, что не беременна, и не понимает, откуда взяты подробности о ее положении. Одни пишут, что Навка выбрала плохой роддом, другие о плохом самочувствии звезды. Она попросила проверять информацию, прежде чем распространять ее на огромную аудиторию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременность и загрязнение воздуха могут осложнить течение коронавирусной инфекции.

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