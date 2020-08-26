В Волховском районе начнут разводить кроликов

На территории фермы разместят около трех тысяч животных.

В Волховском районе Ленобласти на территории фермы «Приоритет» в дереве Усадище достроили новый кролиководческий комплекс. Там смогут выращивать до трех тысяч кроликов, сообщили в пресс-службу администрации региона.

В ближайшее время неподалеку планируют построить модуль по содержанию и откорму животных, где будут обучать кролиководов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кролики и кошки оказались уязвимыми к коронавирусу. Как полагают биологи это указывает на то, что до того, как распространиться среди людей, коронавирус мог переходить по популяциям животных.