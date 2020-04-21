Кролики и кошки оказались уязвимыми к коронавирусу

Биологи выяснили, что коронавирус способен проникать в клетки почти всех видов млекопитающих. В уязвимой группе оказались кролики, кошки и панголины.

Ученые из Китая, США и Канады изучили то, как вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, с помощью которого проникает в клетки легких. Исследование показало, что все версии этого белка могут соединяться с SARS-CoV-2. Это означает, что заразиться могут почти все млекопитающие. Исключение составляют мыши и крысы.

Как полагают биологи это указывает на то, что до того, как распространиться среди людей, коронавирус мог переходить по популяциям животных.

Предварительные результаты исследований опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Университета Оттавы в Канаде изучили возможность заражения коронавирусом среди собак.