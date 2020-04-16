Эксперты считают, что собаки могут быть переносчиками коронавируса

Они пришли к такому выводу, изучив 1252 полноразмерных генома коронавирусов.

Об этом стало известно 16 апреля. Обо всем сообщает Molecular Biology and Evolution. Ученые Университета Оттавы в Канаде провели исследование, в ходе которого выяснилось, что именно собаки могли подцепить коронавирус у летучих мышей, а затем заразить человека. То есть четвероногие стали промежуточными хозяевами инфекции.

Отмечается, что собачьи коронавирусы поражают пищеварительные системы. Инфекция могла инфицировать кишечник, что привело к эволюции вируса и его передаче человеку. К слову, многие зараженные коронавирусом люди страдают от болей в желудке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии. Сейчас он чувствует себя неплохо, но последние дни были не самыми простыми в его жизни.